PREMIO MASSIMO TROISI: programma generale della XXII edizione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ritorna la XXII edizione del PREMIO MASSIMO TROISI, dedicato al grande attore sangiorgese. Organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano (Na) e realizzata con un contributo della Regione Campania. Il direttore artistico e il Sindaco hanno presentato il programma generale. Tra i protagonisti Ezio Greggio, Ale e Franz, Gigi Finizio, Sandra Milo, Nathaly Caldonazzo, Ebbanesis, Super4 e Vincenzo De Lucia. Conduce le serate Titta Masi. XXII edizione – PREMIO MASSIMO TROISI Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che da la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ritorna ladel, dedicato al grande attore sangiorgese. Organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano (Na) e realizzata con un contributoRegione Campania. Il direttore artistico e il Sindaco hanno presentato il. Tra i protagonisti Ezio Greggio, Ale e Franz, Gigi Finizio, Sandra Milo, Nathaly Caldonazzo, Ebbanesis, Super4 e Vincenzo De Lucia. Conduce le serate Titta Masi.Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che da la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità e ...

gazzettanapoli : Prende il via il 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzi… - gazzettanapoli : Prende il via il 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzi… - strina_massimo : RT @borghi_claudio: Oggi la spazzatura quotidiana è particolarmente ingombrante, diciamo a livello cassonetti di Roma... Il premio va a @re… - napolicittametr : Metronapoli - PREMIO MASSIMO TROISI: AL VIA IL 12 LUGLIO LA XXII EDIZIONE DELLA KERMESSE - DavideIannuzzi5 : RASSEGNE: Il grande attore ricordato in una ricca kefmesze #maszimotroisi #premiomasdimotroisi #sandramilo… -