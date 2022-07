Pier Silvio Berlusconi, corteggia un’altra donna tutta curve: che disastro per la Toffanin (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset starebbe ‘corteggiando’ un’altra donna! Che cosa sta succedendo? Quali dinamiche potrebbero cambiare in vista della prossima stagione televisiva (e non solo)? Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, è azionista Fininvest e amministratore delegato di Mediaset. Dal 2002 è impegnato con la conduttrice Silvia Toffanin. I due sono anche genitori di Lorenzo Mattia nato nel 2010 e di Sofia Valentina nata nel 2015! Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin – AltranotiziaMa che notizia sta girando nelle ultime ore? Che donna starebbe ‘corteggiando’ il vice presidente di Mediaset? Quali ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset starebbe ‘ndo’! Che cosa sta succedendo? Quali dinamiche potrebbero cambiare in vista della prossima stagione televisiva (e non solo)?, figlio di, è azionista Fininvest e amministratore delegato di Mediaset. Dal 2002 è impegnato con la conduttrice Silvia. I due sono anche genitori di Lorenzo Mattia nato nel 2010 e di Sofia Valentina nata nel 2015!e Silvia– AltranotiziaMa che notizia sta girando nelle ultime ore? Chestarebbe ‘ndo’ il vice presidente di Mediaset? Quali ...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - telodogratis : Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ride di Barbara D’Urso davanti a tutti - TommasoRanisi : Il monologo di Pier Silvio al 13,9%. #avantiunaltro prima al 15%, con anteprima (avanti il primo) al 9%. Sopra tutt… - sfanculin : RT @fabiofabbretti: 'Prima del Covid c'erano 13 programmi di Barbara D'Urso'. Sì, ma che ora in una sola stagione Pio e Amedeo ne abbiano 2… -