Nel weekend le temperature crolleranno anche di 15 gradi

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Dopo quasi 20 giorni di dominio incontrastato, Caronte perde potenza e permette l'ingresso di aria polare, in rapida discesa dal Mare del Nord. Da domani leinizieranno a crollare, in particolare sulla fascia orientale del nostro Paese. Il divario tra ledegli ultimi giorni, 40-42centi, e i valori previsti nel prossimo, sui 25-27, conferma una sensibile discesa termicadi 15, qualche punto in più in Puglia. Ci saranno però temporali che localmente potranno risultare intensi, avverte il sito www.iLMeteo.it. Tra domani e venerdì l'Italia avràdecisamente gradevoli, con piogge importanti sulle Marche e su gran parte del versante adriatico. Condizioni meteo ...