TV7Benevento : M5S: Perilli, ‘porremo condizioni a Draghi, vogliamo risposte' - - Shamone87665062 : RT @DavideR46325615: Uno straordinario Gianluca Perilli (M5S) distrugge tutto il centrodestra che vuole parlare di giustizia avendo nei lor… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Uno straordinario Gianluca Perilli (M5S) distrugge tutto il centrodestra che vuole parlare di giustizia avendo nei lor… - psicosistemica : Se avete voglia di farvi 4 risate. 'Conte è cresciuto moltissimo' - uolller : @AndreaBitetto Però, ricordiamocelo: 'Conte non è un tecnico, è un professore!' disse il 3.02.2021 un suo tirapied… -

Anche loro scelti da Conte, cioè Gianluca, Chiara Appendino, Fabio Massimo Castaldo e Alfonso Bonafede . A chiudere il gruppo il capo delegazioneal governo Stefano Patuanelli . Per chi ...Anche loro tutti scelti da Conte: Gianluca, Chiara Appendino, Fabio Massimo Castaldo e Alfonso Bonafede. Per chiudere con il capo delegazioneal governo Stefano Patuanelli. Altro che ... M5S: Perilli, ‘porremo condizioni a Draghi, vogliamo risposte' Luigi Di Maio non espulso dal Consiglio Nazionale M5s, per ora. Lo scontro con Conte su invio armi e Comunali non porta provvedimenti, ma resta ...Una scomunica, non una cacciata. Luigi Di Maio «non parla più a nome del Movimento 5 stelle». Non è l’espulsione chiesta a gran voce da una parte dei fedelissimi ...