Inter, il saluto social a Ranocchia, Perisic, Vecino e Kolarov: “Indimenticabili, resterete nei nostri cuori” (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Inter ha salutato sui propri profili social Andrea Ranocchia, il difensore che era arrivato in nerazzurro nel lontano 2011, per poi andare in prestito per mezza stagione alla Sampdoria e un’altra mezza all’Hull City a fronte di undici anni e mezzo di avventura con il club meneghino. Contratto scaduto il 30 giugno, per lui c’è il trasferimento al Monza: “Una lunga avventura insieme, rappresentando con orgoglio i nostri colori e mettendoci sempre la faccia. Undici anni e mezzo non si dimenticano. Grazie Andrea”. Successivamente arrivati i saluti anche ad altri tre giocatori il cui contratto è scaduto da pochi giorni. In primis Ivan Perisic: “254 presenze, 55 gol, 49 assist, un numero di doppi passi impossibile da calcolare. Semplicemente Grazie Ivan”, quindi Matias Vecino: “127 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ha salutato sui propri profiliAndrea, il difensore che era arrivato in nerazzurro nel lontano 2011, per poi andare in prestito per mezza stagione alla Sampdoria e un’altra mezza all’Hull City a fronte di undici anni e mezzo di avventura con il club meneghino. Contratto scaduto il 30 giugno, per lui c’è il trasferimento al Monza: “Una lunga avventura insieme, rappresentando con orgoglio icolori e mettendoci sempre la faccia. Undici anni e mezzo non si dimenticano. Grazie Andrea”. Successivamente arrivati i saluti anche ad altri tre giocatori il cui contratto è scaduto da pochi giorni. In primis Ivan: “254 presenze, 55 gol, 49 assist, un numero di doppi passi impossibile da calcolare. Semplicemente Grazie Ivan”, quindi Matias: “127 ...

