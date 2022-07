Governo | Conte | “Noi leali e responsabili | ma serve un forte segno di discontinuità Draghi? Ha chiesto tempo su nostre richieste”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Noi siamo disponibili a condividere unatà dicome fatto sin qui in modo leale e costruttivo, ma occorre undi“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppelasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario. Ai cronistiha detto di aver “consegnato aun documento a nome di tutta la comunità del Movimento 5 stelle. Come sapete abbiamo accumulato undisagio politico e gli ho esplicitato le ragioni di questo disagio, che sono riportate anche nel documento”. Tra i punti chiave c’è l’approvazione del salario minimo e la difesa del reddito di cittadinanza.”Ieri sono raddoppiati i prezzi di elettricità e gas, la previsione è ...

All'ex premier servono risultati per placare gli eletti. E quasi contemporaneamente al faccia a faccia con il premier, a Napoli il Tribunale discuterà sul ricorso presentato da alcuni attivisti ...L'esecutivo dovrà decidere se imporre la fiducia sul provvedimento in esame alla Camera, così da superare l'ostruzionismo dei 5 Stelle e ...