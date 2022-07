Ferdinando Sieno è un nuovo calciatore dell’Albanova

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – L’Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del. Classe 1998, può giocare indifferentemente da esterno sinistro in una difesa a quattro o a cinque, grazie alla sua capacità di abbinare alla fase difensiva delle ottime qualità di spinta. Nonostante la giovane età, vanta circa 80 presenze in Serie D con le maglie di L’Aquila, Pineto e Notaresco. In Eccellenza ha militato tra le fila di Virtus Volla e Campania Ponticelli, prima del passaggio nella stagione appena trascorsa all’Audax Cervinara: in Irpinia ha collezionato 23 presenze sulle 26 partite totali, chiudendo il campionato al secondo posto nel girone A ad un solo punto dalla Palmese promossa in D. L'articolo proviene da Anteprima24.it.