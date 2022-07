(Di mercoledì 6 luglio 2022) La guerra in Ucraina sta fiaccando il popolo del presidente Zelensky e anche gli occidentali? Il fronte anti Putin si sta sgretolando dopo 130 giorni di guerra a causa di un'inflazione galoppante e di un'imminente? Federico, firma del Corriere della Sera, ospite del talk politico del preserale di LA7, In Onda, martedì 5 luglio, ha interpretato gli ultimi eventi: “Si avverte già una certa stanchezza per questo conflitto che sarà lungo. Se la compattezza dei governi occidentali è più forte di quanto fosse prevedibile, per l'opinione pubblica è diverso. Le persone soffrono una situazione economica pesantissima dominata dall'inflazione e anche da fenomeni di scarsità di vario genere. Nei prossimi giorni passeremo al capitolo”. I portafogli si fanno sempre più vuoti e il disagio sociale aumenta. ...

Pubblicità

lucatelese : Ecco a chi si possono dare le armi. A chi ci ha difeso dall’Isis. #curdi #kobane - NicolaPorro : ?? #Orsini e #Capuozzo erano scontati. Ma è incredibile chi sono gli altri accusati di '#putinismo'. È questa la 'li… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Ecco chi l'ha fabbricata'. Rampini e la recessione: prepariamoci a un autunno di dolore #6luglio @giadinagrisu https://t.co… - carolinabertocc : RT @lil_fIower: per chi si stesse chiedendo perché (ad op l'hanno già spiegato), praticamente è perché tutti noi nasciamo prematuri (ecco p… -

ilGiornale.it

Maalcune itercettazioni, che conviene considerare alla luce delle indagini condotte dalla ... come è noto ai lettori del Mattino: è in questi uffici, che c'erariusciva a fabbricare finti ...... qualora per avventura venisse ragionevolmente consentita, questa si che scandalizzerebbe...l'articolo completo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana il 29 giugno 2022: La vaccinazione ... Arrivano i "vaccini aggiornati". Ecco chi dovrà farli Polemiche per la richiesta di WindTre all'Autorità garante delle comunicazioni di legare all'inflazione le tariffe degli abbonamenti fissi e mobile.Ogni anno, tra la Piana e la Valle del Serchio, un cittadino ogni 12 ore è colpito da infarto miocardico, mentre sono circa 4000 i casi di scompenso cardiaco con circa 150 nuovi casi per anno ed una p ...