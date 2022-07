Di Maria-Pogba, La Gazzetta: “Ecco le date di arrivo in Italia dei calciatori” (Di mercoledì 6 luglio 2022) DI Maria Pogba – Nonostante le lunghe telenovele, i due nuovi innesti della Juve sono pronti a sbarcare a Torino. I tifosi bianconeri attendono con ansia l’approdo in città di Pogba e Di Maria, due colpi di livello per alzare l’asticella e raggiungere i traguardi sfumati negli ultimi anni. I due calciatori arriveranno nel weekend e firmeranno i loro contratti con il club, come confermato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Di Maria-Pogba, La Gazzetta: “Ad un passo l’approdo in Italia alla Juve” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano Italiano: seriea24.it. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) DI– Nonostante le lunghe telenovele, i due nuovi innesti della Juve sono pronti a sbarcare a Torino. I tifosi bianconeri attendono con ansia l’approdo in città die Di, due colpi di livello per alzare l’asticella e raggiungere i traguardi sfumati negli ultimi anni. I duearriveranno nel weekend e firmeranno i loro contratti con il club, come confermato dall’edizione odierna de Ladello Sport. Di, La: “Ad un passo l’approdo inalla Juve” Di seguito le parole riportate dal noto quotidianono: seriea24.it.

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus al lavoro per portare a Torino entro sabato #DiMaria e #Pogba // Juventus are working on Di Maria and Pog… - GoalItalia : Tutto fatto per #DiMaria alla Juventus Atteso a Torino nel week-end insieme a Pogba ???? ? - GoalItalia : Pogba e Di Maria alla Juventus: ci siamo ?? I bianconeri provano a chiudere entro sabato ? [@romeoagresti] - Simonebatti76 : RT @AndreaPintore5: Comunque, se la #Juve da via #DeLigt e mette dentro Bremer e Badiashile, toglie Cuadrado ed inserisce Molina e Cambiass… - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi mercoledì #6luglio: 'Inzaghi riparto col pieno', 'Inter-Dybala la via è stretta',… -