Covid, De Luca sbotta: “Da irresponsabili trattarlo come un raffreddore” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avremo l’ennesima riunione con i direttori generali dopodomani, quindi cerchiamo come sempre di seguire quotidianamente l’evoluzione del contagio”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina all’Università degli Studi di Salerno per la presentazione del suo libro. “Abbiamo i posti letto Covid già occupati, quindi probabilmente dovremo chiudere qualche altro reparto per aprire posti letto. Fortunatamente, sulle terapie intensive reggiamo, siamo a un 5% di occupazione. Però, è chiaro che quando abbiamo numeri come questi, cioè decine di migliaia di positivi, è evidente che per ragioni statistiche poi dovremo fare i conti anche con qualche problema serio”. De Luca ha, poi evidenziato che “è vero che il 90% dei positivi è asintomatico o ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avremo l’ennesima riunione con i direttori generali dopodomani, quindi cerchiamosempre di seguire quotidianamente l’evoluzione del contagio”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, questa mattina all’Università degli Studi di Salerno per la presentazione del suo libro. “Abbiamo i posti lettogià occupati, quindi probabilmente dovremo chiudere qualche altro reparto per aprire posti letto. Fortunatamente, sulle terapie intensive reggiamo, siamo a un 5% di occupazione. Però, è chiaro che quando abbiamo numeriquesti, cioè decine di migliaia di positivi, è evidente che per ragioni statistiche poi dovremo fare i conti anche con qualche problema serio”. Deha, poi evidenziato che “è vero che il 90% dei positivi è asintomatico o ha ...

