Come non utilizzare l’account IG di un esercizio commerciale ce lo insegna il pizzaiolo omofobo di Napoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si tratta di una delle più note pizzerie di Napoli e, per via delle uscite omofobe del proprietario fatte utilizzando il profilo Instagram della pizzeria, ora si trova al centro di uno shitstorm. La notizia, che dal locale è passata al nazionale molto in fretta – Come spesso succede quando si tratta di questioni del genere e mentre le sfilate Pride sono ancora in corso in tutta Italia – ha fatto il giro del paese e sono moltissime le persone che stanno lasciando recensioni negative sulle pagine del locale che nulla hanno a che vedere con la pizza ma tutto hanno a che fare con la questione pizzeria Dal Presidente omofobia. Tutto è partito con la storia che il proprietario, Massimiliano di Caprio, ha pubblicato sul profilo della pizzeria. Ci sono tante pizzerie buone a Napoli, non è necessario andare Dal Presidente e dare i soldi ad un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si tratta di una delle più note pizzerie die, per via delle uscite omofobe del proprietario fatte utilizzando il profilo Instagram della pizzeria, ora si trova al centro di uno shitstorm. La notizia, che dal locale è passata al nazionale molto in fretta –spesso succede quando si tratta di questioni del genere e mentre le sfilate Pride sono ancora in corso in tutta Italia – ha fatto il giro del paese e sono moltissime le persone che stanno lasciando recensioni negative sulle pagine del locale che nulla hanno a che vedere con la pizza ma tutto hanno a che fare con la questione pizzeria Dal Presidente omofobia. Tutto è partito con la storia che il proprietario, Massimiliano di Caprio, ha pubblicato sul profilo della pizzeria. Ci sono tante pizzerie buone a, non è necessario andare Dal Presidente e dare i soldi ad un ...

