Calcio: Lazio, Vavro ceduto al Copenaghen (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Denis Vavro lascia la Lazio a titolo definitivo. Lo annuncia il club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Vavro Denis alla FC Copenhagen". Vavro ha firmato col club danese un contratto valido fino a giugno 2026". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Denislascia laa titolo definitivo. Lo annuncia il club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale: "La S.S.comunica di averdefinitivamente il calciatoreDenis alla FC Copenhagen".ha firmato col club danese un contratto valido fino a giugno 2026".

