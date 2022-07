Bimbo annega e muore a 2 anni a Santa Severa: indagati il bagnino e la babysitter (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono due le persone indagate per la morte del piccolo Francesco, il bambino di due anni affogato ieri pomeriggio a Santa Severa sul litorale romano. Si tratta della babysitter che lo aveva in custodia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono due le persone indagate per la morte del piccolo Francesco, il bambino di dueaffogato ieri pomeriggio asul litorale romano. Si tratta dellache lo aveva in custodia ...

Pubblicità

SLN_Magazine : Roma, bimbo di 2 anni e mezzo annega a Santa Severa. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: BIMBO DI DUE ANNI ANNEGA MENTRE FA IL BAGNO IN MARE: ERA CON LA BABYSITTER Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato in ma… - francobus100 : Santa Severa, bimbo di due anni annega in mare: babysitter indagata per abbandono di minore - Veleno_Q_B : RT @chil_q: BIMBO DI DUE ANNI ANNEGA MENTRE FA IL BAGNO IN MARE: ERA CON LA BABYSITTER Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato in ma… - chil_q : BIMBO DI DUE ANNI ANNEGA MENTRE FA IL BAGNO IN MARE: ERA CON LA BABYSITTER Un bimbo di due anni e mezzo è morto an… -