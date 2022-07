Acquisti online? Attento alla sicurezza: 5 consigli per stare tranquilli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli Acquisti online, si sa, possono nascondere delle insidie, che vanno da truffe e raggiri vere e proprie a compravendite di merce difettata o non corrispondente a quanto è stato mostrato online. Sappiamo già che questo può capire anche in caso di prenotazione delle vacanze: ma come stare attenti alla sicurezza quando si acquista online? La Polizia Postale e il portale Subito hanno messo a disposizione degli utenti 5 consigli per gli Acquisti online tra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per un uso sicuro di web e app. Negli ultimi due anni, infatti, le abitudini degli italiani si sono modificate profondamente, con una decisa evoluzione della digitalizzazione del Paese. Dopo la ... Leggi su fmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli, si sa, possono nascondere delle insidie, che vanno da truffe e raggiri vere e proprie a compravendite di merce difettata o non corrispondente a quanto è stato mostrato. Sappiamo già che questo può capire anche in caso di prenotazione delle vacanze: ma comeattentiquando si acquista? La Polizia Postale e il portale Subito hanno messo a disposizione degli utenti 5per glitra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti per un uso sicuro di web e app. Negli ultimi due anni, infatti, le abitudini degli italiani si sono modificate profondamente, con una decisa evoluzione della digitalizzazione del Paese. Dopo la ...

Pubblicità

foodaffairs_it : Comodità, convenienza e scelta sono le leve che spingono gli acquisti online degli italiani. Ma per alimenti, bevan… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Come sta evolvendo l'experience degli acquisti online - damiano_chirico : RT @brandobenifei: Abbiamo approvato il #DigitalServicesAct e il #DigitalMarketsAct: più regole e democrazia in rete, tutela dei diritti fo… - GuadagnoRaffae2 : RT @brandobenifei: Abbiamo approvato il #DigitalServicesAct e il #DigitalMarketsAct: più regole e democrazia in rete, tutela dei diritti fo… - directoptic_it : ??????????Garanzia legale acquisti occhiali online: facciamo chiarezza. Conosci i tuoi diritti? Ti diciamo tutto...e o… -