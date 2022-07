Sinner, ormai conosci la strada: sul Centrale di Wimbledon c’è re Djokovic (Di martedì 5 luglio 2022) Inutile girarci troppo intorno. Il day 9 di Wimbledon è la giornata dedicata al quarto di finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, incontro d’apertura del Campo Centrale a partire dalle ore 14:30 italiane. Neanche il tempo di poter assaporare la lezione tattica inflitta a Carlos Alcaraz, che il destino piazza sulla tua strada il vincitore delle ultime tre edizioni del torneo (quella del 2020 non si è disputata a causa del Covid-19). Non lasciamoci ingannare dall’unico confronto diretto andato in scena durante la passata stagione. Quel secondo turno giocato sulla terra del Pincipato e terminato agilmente 6-4 6-2 per il numero tre del mondo. I due, infatti, si conoscono alla perfezione. Sin da quando l’azzurro ha mosso i primi passi sul circuito, tantissime volte è stato compagno d’allenamento del ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Inutile girarci troppo intorno. Il day 9 diè la giornata dedicata al quarto di finale tra Jannike Novak, incontro d’apertura del Campoa partire dalle ore 14:30 italiane. Neanche il tempo di poter assaporare la lezione tattica inflitta a Carlos Alcaraz, che il destino piazza sulla tuail vincitore delle ultime tre edizioni del torneo (quella del 2020 non si è disputata a causa del Covid-19). Non lasciamoci ingannare dall’unico confronto diretto andato in scena durante la passata stagione. Quel secondo turno giocato sulla terra del Pincipato e terminato agilmente 6-4 6-2 per il numero tre del mondo. I due, infatti, si conoscono alla perfezione. Sin da quando l’azzurro ha mosso i primi passi sul circuito, tantissime volte è stato compagno d’allenamento del ...

