Pochettino non è più l’allenatore del PSG, Galtier il sostituto (Di martedì 5 luglio 2022) Notizia che era nell’aria, era solo questione di tempo. Ora è ufficiale: Pochettino non è più l’allenatore del PSG. Si chiude una storia abbastanza contorta tra l’ex Tottenham e il club parigino. Galtier pronto a prendere l’eredità del tecnico argentino. Pochettino non è più l’allenatore dei parigini, esperienza da dimenticare? L’arrivo dell’argentino sulla panchina era stato accolto positivamente e il suo impatto sulla squadra era stato discreto. Vittoria in Supercoppa francese contro il Marsiglia e primo trofeo da allenatore. Il percorso in Champions aveva visto i parigini convincere sul piano del gioco, capaci di annichilire il Barcellona agli ottavi di Champions League. Un percorso che si era fermato in semifinale contro il Manchester City. Infine la vittoria in Coppa di Francia contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) Notizia che era nell’aria, era solo questione di tempo. Ora è ufficiale:non è piùdel PSG. Si chiude una storia abbastanza contorta tra l’ex Tottenham e il club parigino.pronto a prendere l’eredità del tecnico argentino.non è piùdei parigini, esperienza da dimenticare? L’arrivo dell’argentino sulla panchina era stato accolto positivamente e il suo impatto sulla squadra era stato discreto. Vittoria in Supercoppa francese contro il Marsiglia e primo trofeo da allenatore. Il percorso in Champions aveva visto i parigini convincere sul piano del gioco, capaci di annichilire il Barcellona agli ottavi di Champions League. Un percorso che si era fermato in semifinale contro il Manchester City. Infine la vittoria in Coppa di Francia contro il ...

