Medaglie Fields 2022 | l’ucraina Maryna Viazovska vince il nobel per la matematica “Un altro passo storico”

Un'altra donna entra nella storia. Questa volta si tratta della ucraina Maryna Viazovska che ha vinto una della 4 Medaglie Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, analogo al nobel. Viazovska è la seconda donna a vincere l'ambito premio che viene assegnato ogni 4 anni. E' stato istituito nel 1936 ed è assegnato dall'Unione matematica Internazionale. Insieme a lei sono stati premiati anche Hugo Duminil-Copin dell'Università di Ginevra, James Maynard, dell'Università di Oxford e June Huh, di Princeton.

