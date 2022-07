Marmolada | esperti | escursioni alta quota solo in primavera

(Di martedì 5 luglio 2022) In alcune zone delle Alpi leinmontagna in futuro potranno essere effettuatein, quando il manto nevoso è ancora più compatto e le temperature più basse. Lo sostiene ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Il custode della capanna di Punta Penia Carlo Budel aveva girato queste immagini tre giorni fa, sottolineando lo st… - fanpage : La frana è scesa a una velocità di 300 km/h per 500 metri. A parlare è l'alpinista Reinhold Messner che ci spiega l… - SkyTG24 : Il commento dell'alpinista #Messner per la tragedia della #Marmolada - FiomGD : IL MANIFESTO > Pasini (Cnr): «Per capire i rischi gli scienziati devono interagire con gli esperti del luogo». La t… - questedolomiti : #Marmolada con il permesso degli esperti del giorno dopo... «Evento imprevedibile. È stata una fatalità, i seracchi… -

In alcune zone delle Alpi le escursioni in alta montagna in futuro potranno essere effettuate solo in primavera, quando il manto nevoso è ancora più compatto e le temperature più basse. Lo sostiene ..."Evento eccezionale quanto imprevedibile" è il commento di tecnici, come il glaciologo Cristian Casarotto di Trento che da anni studia la, e delle guide alpine.La Marmolada dovrebbe servire da monito ... Prendendo in considerazione solo quelli che si trovano al di sotto della quota indicata dall'esperto, nel nostro Paese sono numerosi quelli che potrebbero ...Luca Mercalli, esperto climatologo, è intervenuto ai microfoni di ... Immancabile il suo commento sulla strage della Marmolada: “Fino a pochi giorni fa parlavamo della siccità del Po, adesso si ...