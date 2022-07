“Marmolada? Accadrà ancora | rischio enorme per i paesi a valle dei ghiacciai Governo usi la tecnologia e se serve chiuda certi passi’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) “Le premesse non sono buone. In condizioni di questo tipo, nel corso dell’estate io mi aspetto che accada qualcos’altro. Bisogna agire subito”. Nelle parole del fisico del clima del Cnr, Antonello Pasini, che ha più volte spiegato i rischi del caldo estremo e, in generale, dei cambiamenti climatici, c’è la consapevolezza che quanto avvenuto sullapossa accadere di nuovo. E nessuno potrebbe più meravigliarsene. Chiari i dati di Carovana dei, la campagna di Legambiente che insieme al Comitato Glaciologico italiano monitora dal 2020 lo stato di salute deialpini: tra il 1905 e il 2010 laha perso più dell’85% del suo volume. E se all’inizio del millennio si prevedeva il suo esaurimento nell’arco di un secolo, oggi i dati fanno presagire la scomparsa delo ...