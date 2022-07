Il vino ora invecchia anche nello spazio, Biondi-Santi, Feudi di S.Gregorio e Gaja vanno in orbita (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Labitalia) - I vini delle cantine Biondi-Santi, Feudi di San Gregorio e Gaja e le loro barbatelle sono state affidate all'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione di un esperimento scientifico avanzato che avrà come destinazione il primo avamposto umano in orbita nello spazio, la Stazione Spaziale Internazionale. La consegna è avvenuta ieri a Roma, in occasione del 15° Forum internazionale della cultura del vino, organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier. Un'iniziativa unica nel suo genere, che mette il vino, la sua cultura e la sua storia al centro di un progetto avveniristico. L'idea nasce dall'intuito del fondatore della Fondazione italiana sommelier, Franco Maria Ricci, che, per esplorare ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Labitalia) - I vini delle cantinedi Sane le loro barbatelle sono state affidate all'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione di un esperimento scientifico avanzato che avrà come destinazione il primo avamposto umano in, la Stazione Spaziale Internazionale. La consegna è avvenuta ieri a Roma, in occasione del 15° Forum internazionale della cultura del, organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier. Un'iniziativa unica nel suo genere, che mette il, la sua cultura e la sua storia al centro di un progetto avveniristico. L'idea nasce dall'intuito del fondatore della Fondazione italiana sommelier, Franco Maria Ricci, che, per esplorare ...

