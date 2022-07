Falsi acquisti di carne col reddito di cittadinanza | nei guai 2 macellerie a Napoli

(Di martedì 5 luglio 2022) Laveniva pagata via POS con l’apposita carta deldidei titolari, trattenendo per il disturbo una quota variabile tra il 10 e il 20 per cento. Monetizzavano ildisimulando l’acquisto della, che veniva pagata via POS con l’apposita carta prepagata dei titolari, e trattenevano per il disturbo,

Pubblicità

Fanpage.it

Consigli per gli. Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in ... spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi(si gonfia il prezzo vecchio così ...Parallelamente, hanno portato una buona quota di vittime anche questioni come i risultati dei concorsi, la conferma di appuntamenti, i viaggi e glionline . Le offerte bonus su servizi ... Falsi acquisti in macelleria per intascare il reddito di cittadinanza in contanti A Napoli tre persone facevano da “bancomat” per incassare il reddito di cittadinanza, attraverso falsi acquisti di carne trattenendosi ...Qualche giorno fa, gli agenti della Squadra Volante di Isernia in collaborazione con personale del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, impegnati in specifici servizi di prevenzione e di controllo ...