Completata la prima Jaguar C-type Continuation (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Classic ha portato a termine la costruzione della prima C-type Continuation. Presso lo stabilimento Jaguar Classic Works di Coventry, la produzione di questi modelli rigorosamente a edizione limitata procede senza sosta e, prima della consegna al suo emozionato proprietario, la prima C-type Continuation ha completato una serie di test preliminari. A seguito di un processo costruttivo che richiede 3.000 ore di tecniche artigianali intensive e altamente qualificate, ogni vettura viene sottoposta ad almeno 250 miglia di test fisici da parte degli ingegneri di Jaguar Classic. Il primo modello Continuation, rifinito con una colorazione Pastel Green e con sedili in pelle Suede ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Classic ha portato a termine la costruzione dellaC-. Presso lo stabilimentoClassic Works di Coventry, la produzione di questi modelli rigorosamente a edizione limitata procede senza sosta e,della consegna al suo emozionato proprietario, laC-ha completato una serie di test preliminari. A seguito di un processo costruttivo che richiede 3.000 ore di tecniche artigianali intensive e altamente qualificate, ogni vettura viene sottoposta ad almeno 250 miglia di test fisici da parte degli ingegneri diClassic. Il primo modello, rifinito con una colorazione Pastel Green e con sedili in pelle Suede ...

Pubblicità

hopfrog73 : RT @MicheleTommaso4: @hopfrog73 @Mekong66 @mariamacina ..la Fano - Grosseto....verrà completata prima l''autostrada' San Francisco-Sidney.… - MicheleTommaso4 : @hopfrog73 @Mekong66 @mariamacina ..la Fano - Grosseto....verrà completata prima l''autostrada' San Francisco-Sidney.. .. - clodiasfate_ : Sto piangendo già adesso, un'ora prima, do la colpa al ciclo mica a quando dovrò mettere 'completata' no no - BlobVideoludico : Prima fase sonno completata. - giabro1960 : @ILTOROSIAMONOI Io come voi sono stanco di 17 anni di nulla,ma il termometro della situazione lo si avrà dalle reaz… -