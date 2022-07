Calcio | Roma | ufficiale Celik | e parte il ritiro a Trigoria

(Di martedì 5 luglio 2022) La, con un comunicato sul proprio sito, ha annunciato l’ufficiablità di Zekiche indosserà la maglia numero 19. “L’ASè lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki, 25 anni, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dei francesi del Lille e ha firmato un contratto con lafino al 30 giugno 2026.” “Per me è un onore giocare per un Club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”, sono le prime parole diin giallorosso. “Siamo davvero felici cheabbia deciso di venire alla: la sua determinazione ...

Tra i tifosi della Roma c'è inquietudine attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. L'atteggiamento schivo dell'attaccante coi tifosi a Trigoria nel giorno del raduno ha insospettito in tanti.