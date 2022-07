Bernardeschi vola in MLS | vicino a raggiungere Insigne e Criscito al Toronto

(Di martedì 5 luglio 2022) Svolta a sorpresa nella carriera di Federico. L’esterno offensivo infatti, dopo aver concluso il suo contratto con la Juventus, era stato cercato da diversi club italiani. In primis il Napoli di De Laurentiis, con cui sembrava esserci un principio d’accordo. La fumata bianca però non è mai arrivata e, a 28 anni, il ragazzo di Carrara sta seriamente pensando di ripartire da un calcio completamente nuovo. Il classe ’94 infatti, dopo aver vagliato diverse possibilità sul calciomercato, è moltoad accettare l’offerta delFC che nelle ultime settimane ha lavorato ininterrottamente per portarlo in Canada.dunque, dopo tre campionati vinti con la Juventus e un Europeo conquistato con la Nazionale italiana, potrebbere dall’altra parte dell’Oceano. In un calcio ...

