Una Vita, anticipazioni 5 luglio 2022: Valeria e David sempre più vicini

Valeria e David saranno sempre più vicini tanto che nel corso della puntata Una Vita in onda il 5 luglio 2022, saranno sul punto di baciarsi. I due, però, saranno interrotti da Aurelio che andrà da loro per consegnare alla donna la finta lettera di Rodrigo. Nel frattempo, Pascual vieta a Guillermo di continuare a prendere lezioni da Liberto.

Una Vita, trama 5 luglio 2022: Valeria e David sul punto di baciarsi

Valeria sarà sempre più angustiata per il timore di non rivedere mai più suo marito Rodrigo e David cercherà di consolarla in qualche modo senza riuscirci. Tuttavia, le premure dell'uomo faranno sì che la Cardenas lo veda con ...

