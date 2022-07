Tesla, difetti al sistema eCall. Dalla Germania arrivano richiami per Model Y e Model 3 (Di lunedì 4 luglio 2022) Altri guai in vista per Elon Musk, dopo che sabato scorso Tesla ha dichiarato di aver consegnato il 18% di veicoli elettrici in meno nel secondo trimestre rispetto al quello precedente, a causa dell’interruzione della produzione e della catena di fornitura causata dall’emergenza sanitaria. Senza dimenticare che già il mese scorso lo stesso Musk aveva rivelato che le nuove fabbriche di Tesla in Texas e a Berlino stanno “perdendo miliardi di dollari” mentre lottano per aumentare la produzione a causa della carenza di batterie. Proprio dal cuore dell’Europa arriva l’ennesima grana, perché l’agenzia tedesca per il traffico stradale ha dichiarato di aver richiamato i Modelli Tesla Model Y e 3 (nella foto) causa di un difetto nel sistema automatico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Altri guai in vista per Elon Musk, dopo che sabato scorsoha dichiarato di aver consegnato il 18% di veicoli elettrici in meno nel secondo trimestre rispetto al quello precedente, a causa dell’interruzione della produzione e della catena di fornitura causata dall’emergenza sanitaria. Senza dimenticare che già il mese scorso lo stesso Musk aveva rivelato che le nuove fabbriche diin Texas e a Berlino stanno “perdendo miliardi di dollari” mentre lottano per aumentare la produzione a causa della carenza di batterie. Proprio dal cuore dell’Europa arriva l’ennesima grana, perché l’agenzia tedesca per il traffico stradale ha dichiarato di aver richiamato iliY e 3 (nella foto) causa di un difetto nelautomatico di ...

