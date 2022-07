Sassuolo | tripla operazione in uscita | Moro | Ciervo e Turati vanno al Frosinone

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ilha comunicato un triplo colpo in arrivo dal: UFFICIALI gli arrivi diStefano, Riccardoe Lucalasciano ile si uniscono in prestito al, che con tre comunicati ha confermato gli affari.– «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’USCalcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Stefano. Il portiere classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023».– «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con ...

AntonioParr8 : Tripla ufficialità arrivata: Luca Moro, Stefano Turati e Riccardo Ciervo in prestito secco al Frosinone. Raggiungon… -

Il club ligure ha perfezionato gli acquisti a titolo definitivo di Kevin Agudelo dal Genoa e si appresta a fare altrettanto con Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Arkadiusz Reca dall'Atalanta.