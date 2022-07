Sampdoria, rinnovo Ekdal: i blucerchiati attendono, lo Spezia si fa avanti (Di lunedì 4 luglio 2022) La Sampdoria aspetta per il rinnovo di contratto di Ekdal. Intanto sul centrocampista c’è forte il pressing dello Spezia Albin Ekdal è attualmente svincolato. Il suo contratto con la Sampdoria è scaduto il 30 giugno scorso e il centrocampista svedese è libero di scegliere la sua nuova squadra per la prossima stagione. Non è da escludere, però, che sia ancora la Sampdoria, ma ci sono alcune condizioni imprescindibili, la prima quella relativa al recupero pieno dall’infortunio. Ekdal si sottoporrà quindi alle visite mediche da svincolato per testare la propria condizione, in relazione alla fascite plantare. La Sampdoria vuole delle garanzie prima di formulare la sua offerta. Parallelamente Ekdal è già consapevole ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Laaspetta per ildi contratto di. Intanto sul centrocampista c’è forte il pressing delloAlbinè attualmente svincolato. Il suo contratto con laè scaduto il 30 giugno scorso e il centrocampista svedese è libero di scegliere la sua nuova squadra per la prossima stagione. Non è da escludere, però, che sia ancora la, ma ci sono alcune condizioni imprescindibili, la prima quella relativa al recupero pieno dall’infortunio.si sottoporrà quindi alle visite mediche da svincolato per testare la propria condizione, in relazione alla fascite plantare. Lavuole delle garanzie prima di formulare la sua offerta. Parallelamenteè già consapevole ...

