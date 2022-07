Raimondo Todaro, la stoccata social del ballerino: il web sobbalza (Di lunedì 4 luglio 2022) Raimondo Todaro risponde alle provocazioni sul rapporto con la moglie Francesca Tocca. La stoccata del ballerino manda in visibilio il web Recentemente confermato – per il secondo anno consecutivo – ad Amici di Maria De Filippi, il ballerino Raimondo Todaro continua a rispondere a chi mette in dubbio il rapporto tra lui e la moglie Francesca Tocca. Sui social, video story e un post inequivocabile in cui il ballerino fa chiaramente intuire l’intimo rapporto che intercorre tra i due. Uno scatto “bollente” che manda in visibilio i fan di Raimondo e che solleva ulteriori polemiche contro chi continua insistentemente a dubitare del rapporto tra il coach e la ballerina. Intanto, le fan si aspettano una pronta risposta di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022)risponde alle provocazioni sul rapporto con la moglie Francesca Tocca. Ladelmanda in visibilio il web Recentemente confermato – per il secondo anno consecutivo – ad Amici di Maria De Filippi, ilcontinua a rispondere a chi mette in dubbio il rapporto tra lui e la moglie Francesca Tocca. Sui, video story e un post inequivocabile in cui ilfa chiaramente intuire l’intimo rapporto che intercorre tra i due. Uno scatto “bollente” che manda in visibilio i fan die che solleva ulteriori polemiche contro chi continua insistentemente a dubitare del rapporto tra il coach e la ballerina. Intanto, le fan si aspettano una pronta risposta di ...

Pubblicità

CARLAMARIABERT1 : RT @Mariborto2: Anche il lavoro con I Nomadi, e con Raimondo Todaro è stato bravissimo Lui non si tira mai indietro nello sperimentare,è q… - Annamar86355213 : RT @Mariborto2: Anche il lavoro con I Nomadi, e con Raimondo Todaro è stato bravissimo Lui non si tira mai indietro nello sperimentare,è q… - Mariborto2 : Anche il lavoro con I Nomadi, e con Raimondo Todaro è stato bravissimo Lui non si tira mai indietro nello sperimen… - LilyArteco : Il nuovo sfondo del telefono di Raimondo Todaro - AngelaMariaMur : Aperto il Festival del' Ballo Itinerante Lorella Cuccarini', consultare RAIMONDO TODARO UOVO DI PASQUA PER ENTRAMB… -