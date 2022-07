Perché questo neo-sindaco messicano ha sposato una femmina di alligatore (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato un matrimonio con tutti i crismi quello tra Victor Hugo Sosa Garcia, neo-sindaco messicano della piccola città Oaxaca e una femmina di alligatore. Il primo cittadino di questo paese nel sud del Messico, ha sposato l’animale durante le celebrazioni della festa di San Pedro Huamelula, per tenere fede a un rituale arcaico e preispanico delle tribù indigene Chontal e Huave, che si celebra da secoli per chiedere i favori della natura. Una cerimonia simbolica, ovviamente, ma fatta seguendo riti precisi e antichi, volti a celebrare l’unione dell’uomo con il divino, in modo da garantire pioggia, acqua, pesce e cibo in abbondanza. L’alligatore, infatti, viene chiamato dalla gente del posto “piccola principessa”, e per loro è come una divinità che rappresenta la Madre ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022) È stato un matrimonio con tutti i crismi quello tra Victor Hugo Sosa Garcia, neo-della piccola città Oaxaca e unadi. Il primo cittadino dipaese nel sud del Messico, hal’animale durante le celebrazioni della festa di San Pedro Huamelula, per tenere fede a un rituale arcaico e preispanico delle tribù indigene Chontal e Huave, che si celebra da secoli per chiedere i favori della natura. Una cerimonia simbolica, ovviamente, ma fatta seguendo riti precisi e antichi, volti a celebrare l’unione dell’uomo con il divino, in modo da garantire pioggia, acqua, pesce e cibo in abbondanza. L’, infatti, viene chiamato dalla gente del posto “piccola principessa”, e per loro è come una divinità che rappresenta la Madre ...

