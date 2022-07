Papa Francesco: “Non mi dimetto. Voglio andare a Mosca e a Kiev” (Di lunedì 4 luglio 2022) Papa Francesco respinge le voci che lo vorrebbero sull’orlo delle dimissioni. Afferma di essere pronto a recarsi in Canada, malgrado i dolori al ginocchio, e spera di poter andare a Mosca e a Kiev il prima possibile. In un’intervista esclusiva al vaticanista della Reuters, Philip Pullella, Francesco, 85 anni, ha smentito anche le voci secondo cui avrebbe un cancro, scherzando sul fatto che i medici “non mi hanno detto nulla al riguardo“. Per la prima volta gli hanno fornito dettagli sulla condizione del suo ginocchio. Così indebolito da averlo costretto ad annullare il viaggio in Africa previsto in questi giorni. Alla Reuters il pontefice ha inoltre ribadito la sua condanna dell’aborto, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del mese scorso. Foto Ansa/Giuseppe LamiCirca ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 luglio 2022)respinge le voci che lo vorrebbero sull’orlo delle dimissioni. Afferma di essere pronto a recarsi in Canada, malgrado i dolori al ginocchio, e spera di potere ail prima possibile. In un’intervista esclusiva al vaticanista della Reuters, Philip Pullella,, 85 anni, ha smentito anche le voci secondo cui avrebbe un cancro, scherzando sul fatto che i medici “non mi hanno detto nulla al riguardo“. Per la prima volta gli hanno fornito dettagli sulla condizione del suo ginocchio. Così indebolito da averlo costretto ad annullare il viaggio in Africa previsto in questi giorni. Alla Reuters il pontefice ha inoltre ribadito la sua condanna dell’aborto, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del mese scorso. Foto Ansa/Giuseppe LamiCirca ...

