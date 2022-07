“Né con Biden né con Trump”: un 4 luglio sottotono per l’America divisa (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal cambio della guardia alla Casa Bianca, il ritorno di Donald Trump nell’agone politico americano viene annunciato a giorni alterni. L’eterno annuncio imminente Ora giunge, alla vigilia del 4 luglio, l’ipotesi di un ennesimo annuncio imminente. A rivelarlo è la Cnn, precisando che nei giorni scorsi, Trump ha comunicato ai suoi soci l’intenzione di lanciare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal cambio della guardia alla Casa Bianca, il ritorno di Donaldnell’agone politico americano viene annunciato a giorni alterni. L’eterno annuncio imminente Ora giunge, alla vigilia del 4, l’ipotesi di un ennesimo annuncio imminente. A rivelarlo è la Cnn, precisando che nei giorni scorsi,ha comunicato ai suoi soci l’intenzione di lanciare InsideOver.

Pubblicità

ilgattoromy1 : RT @emteramo: Biden, Von der Layen e i governi occidentali, che ci fanno credere che si arriverà alla cacciata dei russi con le armi, sono… - angelicapenny : RT @Gianl1974: Il presidente Zelensky si è congratulato con gli americani e Joe Biden per il Giorno dell'Indipendenza e ha augurato pace e… - luciaviscardi7 : @lemondefr Biden sicuramente non ne sara' tanto dispiaciuto...Meglio non confondersi con un orco,come Putin. - 73Orlando73 : RT @scenarieconomic: L’Arabia Saudita non rinuncia all’alleanza OPEC+ con la Russia, checché ne dica Biden - Yi_Benevolence : RT @DanielaColi2: Biden è tenero con la Cina prima del congresso del Partito Comunista è il regalo più grande che Xi Jinping potrebbe chied… -