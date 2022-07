Metaverso e tecnologie immersive a servizio dei professionisti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nasce un Centro Studi Internazionale grazie ad una join venture tra aziende italiane pioniere delle nuoveNasce un nuovo modo di fare business nel settore professionale. Advepa, A.T.P., Italia4Blockchain, Blockchain Italia e ApriEuropa presentano la loro partnership per la creazione del Centro Studi ““Innovazione e Professione. Queste realtà si occupano a vario titolo e in vari settori di supportare i. La finalità del centro studi sarà quella di mettere a sistema leesistenti ed estrapolarne di nuove, per metterle adella gestione di tutta una serie di attività professionali per riuscire a gestirle da remoto, con la possibilità di ampliare il proprio giro d’affari. Saranno presentati importanti risvolti nele nella blockchain, per il settore ...

