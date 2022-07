Di Maio cambia idea pure su Erdogan: cosa diceva nel 2019 (Di lunedì 4 luglio 2022) Che il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio stia affrontando un periodo di forte confusione non c’è dubbio. Dopo la scissione con il Movimento 5 Stelle e la marcia dei “dimaiani”, che con il nuovo partitino ad oggi probabilmente potrebbero contare solo sul voto delle loro famiglie, per l’ex pentastellato è tutta una rincorsa dietro al Premier. Non è certo un segreto o un crimine che le sue posizioni siano allineate a Mario Draghi ma, anzi, il pretesto – probabilmente – per mollare quel Movimento agonizzante che si trascina ormai da mesi senza una meta e la spinta a creare “Insieme per il futuro”, il nuovo soggetto formato da 60 parlamentari – che già vogliono cambiare il nome – anche se, al momento, non sembra avere davanti a sé un orizzonte costellato di successi. Ma Di Maio sembra agguerrito a ricucire rapporti, rompere schemi, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 4 luglio 2022) Che il Ministro degli Esteri Luigi Distia affrontando un periodo di forte confusione non c’è dubbio. Dopo la scissione con il Movimento 5 Stelle e la marcia dei “dimaiani”, che con il nuovo partitino ad oggi probabilmente potrebbero contare solo sul voto delle loro famiglie, per l’ex pentastellato è tutta una rincorsa dietro al Premier. Non è certo un segreto o un crimine che le sue posizioni siano allineate a Mario Draghi ma, anzi, il pretesto – probabilmente – per mollare quel Movimento agonizzante che si trascina ormai da mesi senza una meta e la spinta a creare “Insieme per il futuro”, il nuovo soggetto formato da 60 parlamentari – che già voglionore il nome – anche se, al momento, non sembra avere davanti a sé un orizzonte costellato di successi. Ma Disembra agguerrito a ricucire rapporti, rompere schemi, ...

