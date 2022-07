Crollo Marmolada, Draghi: “Provvedimenti affinché non accada mai più” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia oggi piange le vittime” della tragedia del Crollo sul ghiacciaio della Marmolada, “e il governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere dei Provvedimenti affinché quanto” successo ieri “abbia una probabilità bassissima di succedere o possa essere addirittura evitato”. Così il premier Mario Draghi, durante un punto stampa a Canazei con le autorità locali. “Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutti quelli che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia oggi piange le vittime” della tragedia delsul ghiacciaio della, “e il governo deve riflettere su quanto accaduto e prendere deiquanto” successo ieri “abbia una probabilità bassissima di succedere o possa essere addirittura evitato”. Così il premier Mario, durante un punto stampa a Canazei con le autorità locali. “Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutti quelli che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per ...

