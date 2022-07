Cannabis: Gasparri-Giovanardi, 'nessun via libera Governo a liberalizzazione' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma 4 lug. (Adnkronos) - "Non c'è nessun via libera del Governo Draghi alla liberalizzazione della Cannabis ricreativa”. Lo affermano Maurizio Gasparri e Carlo Giovanardi. “In realtà -precisano i due esponenti politici del centrodestra- nel Rapporto annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze si fa riferimento a pagina 516 ad un estratto dei lavori di una sottocommissione della Conferenza di Genova sulle tossicodipendenze, mai votato da nessuno, che chiede al Governo di intervenire per cambiare la normativa". "Il fatto che tale proposta -concludono Gasparri e Giovanardi- sia stata formulata da una sottocommissione della Conferenza e poi inserito con una forzatura scorretta ed inaccettabile nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma 4 lug. (Adnkronos) - "Non c'èviadelDraghi allalizzazione dellaricreativa”. Lo affermano Maurizioe Carlo. “In realtà -precisano i due esponenti politici del centrodestra- nel Rapporto annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze si fa riferimento a pagina 516 ad un estratto dei lavori di una sottocommissione della Conferenza di Genova sulle tossicodipendenze, mai votato dao, che chiede aldi intervenire per cambiare la normativa". "Il fatto che tale proposta -concludono- sia stata formulata da una sottocommissione della Conferenza e poi inserito con una forzatura scorretta ed inaccettabile nella ...

