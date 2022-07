Attentato a Copenaghen, Harry Styles cancella il concerto: “Devastato” dopo la sparatoria (Di lunedì 4 luglio 2022) Si sarebbe dovuto esibire in concerto con il suo Love On Tour 2022 ma ha cancellato l’evento dopo l’Attentato a Copenaghen. Oggi è arrivata la notizia di una sparatoria in una strada centrale della città e proprio a poca distanza dal luogo dello show di Harry Styles. L’artista era atteso alla Royal Arena di Copenaghen ma non si esibirà. L’evento è cancellato e, stando a quanto è noto al momento, non verrà recuperato. O almeno non a breve. Tanta paura in città, che Harry Styles condivide. Si parla di tre morti e almeno tre feriti nella sparatoria al centro commerciale Field’s. L’uomo, 22 anni, al momento è in stato di fermo. Harry ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Si sarebbe dovuto esibire incon il suo Love On Tour 2022 ma hato l’eventol’. Oggi è arrivata la notizia di unain una strada centrale della città e proprio a poca distanza dal luogo dello show di. L’artista era atteso alla Royal Arena dima non si esibirà. L’evento èto e, stando a quanto è noto al momento, non verrà recuperato. O almeno non a breve. Tanta paura in città, checondivide. Si parla di tre morti e almeno tre feriti nellaal centro commerciale Field’s. L’uomo, 22 anni, al momento è in stato di fermo....

