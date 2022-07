(Di lunedì 4 luglio 2022) Grande pubblico per tennis e F1 su Sky.conquista il pubblico: ieri la vittoria di Janniksu Carlos Alcaraz, in onda dalle 17 circa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ha raccolto ben 395e 1 milione 330unici, con il 3,4% di share e un picco di 648negli ultimi minuti di gioco. Nel complesso è stata una domenica daper il tennis su Sky: la “middle Sunday” diha ottenuto oltre 1 milione 800unici, mentre la prima settimana del torneo appena conclusa è stata in generale la migliore di sempre con un ascoltoo di 140 ...

Ascolti record su Sky tra F1 e Wimbledon: 395 mila spettatori medi per Sinner Grande pubblico per tennis e F1 su Sky. Wimbledon conquista il pubblico: ieri la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, in onda dalle 17 circa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, ha raccolto be ...