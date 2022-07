3 modi per riutilizzare le barbe di finocchio (Di lunedì 4 luglio 2022) Selvatico o dolce, il finocchio gode di tanto amore da grandi e piccoli, per la sua versatilità in piatti freddi e caldi. Quello aromatico si può utilizzare facilmente in moltissime preparazioni, aggiungendo fiori, germogli, foglie e semi, perfetto bollito, al forno, fritto. In più, possiede numerose proprietà benefiche con effetti diuretici, drenanti e disintossicanti che fanno bene all’organismo di chi sceglie una dieta sana ed equilibrata. Tuttavia, in quasi ogni casa italiana c’è una parte di questo ortaggio che viene spesso buttata via ed è la barba. Molti la considerano uno scarto quando puliscono i finocchi, ma con un po’ di fantasia e golosità si può trasformare in un ingrediente sorprendente. Come pesto Il modo più rapido e versatile per riutilizzare le barbe di finocchio è quella di trasformarlo in un gustoso ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) Selvatico o dolce, ilgode di tanto amore da grandi e piccoli, per la sua versatilità in piatti freddi e caldi. Quello aromatico si può utilizzare facilmente in moltissime preparazioni, aggiungendo fiori, germogli, foglie e semi, perfetto bollito, al forno, fritto. In più, possiede numerose proprietà benefiche con effetti diuretici, drenanti e disintossicanti che fanno bene all’organismo di chi sceglie una dieta sana ed equilibrata. Tuttavia, in quasi ogni casa italiana c’è una parte di questo ortaggio che viene spesso buttata via ed è la barba. Molti la considerano uno scarto quando puliscono i finocchi, ma con un po’ di fantasia e golosità si può trasformare in un ingrediente sorprendente. Come pesto Il modo più rapido e versatile perlediè quella di trasformarlo in un gustoso ...

