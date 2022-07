Wimbledon 2022, Roger Federer: “Spero di aver rappresentato bene questo sport e voglio tornare a giocare” (Di domenica 3 luglio 2022) Un giorno decisamente particolare quello odierno a Wimbledon. Contrariamente alle tradizioni, quest’oggi si giocherà e così quanto era previsto nel noto “Middle Sunday” (giornata nella quale non si poteva giocare, con l’eccezione di edizioni in cui il maltempo l’aveva fatta da padrone) è stato messo nel cassetto dei ricordi. Tuttavia, la giornata è speciale anche per la cerimonia che ha celebrato i 100 anni del Campo Centrale, autentico tempo dello sport con racchetta e pallina, sul cui prato si sono alternati tantissimi campioni. Un’occasione nella quale sono scesi in campo, Goran Ivanisevic (tecnico di Novak Djokovic e vincitore nel 2001), Rafael Nadal, che domani giocherà gli ottavi di finale contro Botic van de Zandschulp, Andy Murray (accolto da un’ovazione), Bjorn Borg, Venus Williams, Novak Djokovic e il signore di ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Un giorno decisamente particolare quello odierno a. Contrariamente alle tradizioni, quest’oggi si giocherà e così quanto era previsto nel noto “Middle Sunday” (giornata nella quale non si poteva, con l’eccezione di edizioni in cui il maltempo l’aveva fatta da padrone) è stato messo nel cassetto dei ricordi. Tuttavia, la giornata è speciale anche per la cerimonia che ha celebrato i 100 anni del Campo Centrale, autentico tempo dellocon racchetta e pallina, sul cui prato si sono alternati tantissimi campioni. Un’occasione nella quale sono scesi in campo, Goran Ivanisevic (tecnico di Novak Djokovic e vincitore nel 2001), Rafael Nadal, che domani giocherà gli ottavi di finale contro Botic van de Zandschulp, Andy Murray (accolto da un’ovazione), Bjorn Borg, Venus Williams, Novak Djokovic e il signore di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - Eurosport_IT : Federer torna sul Centre Court di Wimbledon ???? Per saperne di più… ?? - SkySport : ?? Tsitsipas: 'Kyrgios bullizza gli avversari' ??? E arriva subito la replica dell'australiano ??… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #WIMBLEDON Standing ovation per Roger Federer a Church Road: le parole emozionate dello svizzero - OA_Sport : #WIMBLEDON Standing ovation per Roger Federer a Church Road: le parole emozionate dello svizzero -