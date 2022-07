Traffico Roma del 03-07-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ultimo appuntamento della giornata pocoin questo caldo pomeriggio di inizio Luglio caldo per le alte temperature non possiamo dire altrettanto ilche si è mantenuto scorrevole sono iniziati Comunque i rientri arientro difficile da litorale Nord sull’autostrada A12 laCivitavecchia con code a tratti 360 nella e Torrimpietra auto in fila verso la capitale anche sulla via Aurelia 3 Marina di San Nicola e Palidoro e poi tra Castel di Guido e il raccordo anulare qui per un incidente de Vico dei poi su aFiumicino in avvicinamento allo svincolo per la carreggiata esterna del raccordo Provenendo dall’aeroporto e poi proseguendo sulla carreggiata esterna del raccordo si ...