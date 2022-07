Tra Kyrgios e Tsitsipas è lotta in campo e fuori. Il greco: 'Un bullo'. La replica: 'Ha seri problemi' (Di domenica 3 luglio 2022) A Wimbledon non si placa la polemica tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas . L'australiano, considerato il 'bad boy' del tennis mondiale, ieri ha avuto la meglio sul greco, ma a tenere banco è ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) A Wimbledon non si placa la polemica tra Nicke Stefanos. L'australiano, considerato il 'bad boy' del tennis mondiale, ieri ha avuto la meglio sul, ma a tenere banco è ...

luigitesta1983 : @FiorinoLuca Si però oggettivamente disturba gli avversari. Ieri tsitsipas che non mi sta per niente simpatico avev… - infoitsport : 'Bullo malvagio', 'Non piaci a nessuno': la lite tra Tsitsipas e Kyrgios - Annamcamilloni : RT @Eurosport_IT: Scintille tra Kyrgios e Tsitsipas La sfida continua fuori dal campo ?? #Wimbledon | #Kyrgios | #Tsitsipas - stefanomlg : Poi per fortuna arriva un match elettrizzante come quello di ieri tra Kyrgios e Tsitsipas e - ci auguriamo - uno al… - AlessioSarnelli : @seholsem È stata una bella lotta tra due mediamente molto scorretti IMHO Kyrgios dovrebbe far del silenzio una re… -