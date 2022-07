Seconda Municipalità | Grimaldi | “Doveva essere in giudizio”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “È grave che il Comune di Napoli non si sia costituito in, davanti al Tar Campania, in relazione al ricorso, poi vinto, di un candidato per l’annullamento del voto nel seggio 309 della”. A dirlo è Luigi, consigliere comunale di maggioranza a Napoli. Per, qualunque sia la ragione, “resta l’inaccettabilità di un comportamento, da parte degli uffici competenti, che avrebbe meritato ben altra attenzione”. “In particolare – ha continuato l’esponente del gruppo misto – il voto è stato annullato in quella sezione per “la mancata attestazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate, e la conseguente mancata certezza della corrispondenza tra il numero complessivo di tali schede e il numero degli elettori ...