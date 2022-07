Scaroni: «Troppe chiacchiere, Maldini e Massara nostro punto di forza» (Di domenica 3 luglio 2022) . Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato qualche dichiarazione al Corriere della Sera sulla situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Le parole del presidente del Milan. «Forse ci sono state Troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali. Ho sempre detto che eravamo fiduciosi che Maldini e Massara avrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Il nostro club ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . Le parole del presidente del Milan Paoloha rilasciato qualche dichiarazione al Corriere della Sera sulla situazione di Paoloe Frederic. Le parole del presidente del Milan. «Forse ci sono state, ma noi non ci siamo mai fermati: tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali. Ho sempre detto che eravamo fiduciosi cheavrebbero continuato il loro prezioso lavoro. Oggi siamo tutti molto convinti di continuare il percorso assieme, per valorizzare i risultati sportivi raggiunti e procedere per conseguirne di nuovi. Ilclub ha grandi professionalità, siamo una realtà solida, con azionisti che ci sostengono sempre, e ...

