Malore in hotel, morto tastierista e cantante dei Camaleonti (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – morto nella notte per un Malore il tastierista dei Camaleonti. Antonio Cripezzi, da tutti conosciuto come Tonino, tastierista e poi cantante dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza vita questa mattina nella camera d'hotel dove alloggiava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dopo che ieri sera con la sua band aveva tenuto un concerto a Pescara. L'articolo proviene da Italia Sera.

