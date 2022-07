Julian Assange non è solo, è in gioco la democrazia (Di domenica 3 luglio 2022) La partita sul caso Assange si sta giocando in questi giorni. Il collegio degli avvocati difensori ha depositato presso l'Alta Corte di Londra l'istanza di ultimo appello contro l'estradizione negli ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) La partita sul casosi sta giocando in questi giorni. Il collegio degli avvocati difensori ha depositato presso l'Alta Corte di Londra l'istanza di ultimo appello contro l'estradizione negli ...

