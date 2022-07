“Io la blocco” Elisabetta Canalis | le sue forme esplodono | impossibile fermarle – FOTO

Leggi su esclusiva

(Di domenica 3 luglio 2022)sfoggia sui social degli scatti mozzafiato, quel dettaglio in primo piano non passa inosservato: che spettacolo Seducente e sensuale,sa sempre come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Le suediventano virali immediatamente e giorno dopo giorno si fa sempre più bella.(Instagram)Per l’ex velina di “Striscia la notizia” sembra che gli anni non passano mai. E’ molto attiva sui social, vanta di più di tre milioni di follower con i quali condivide scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta. L’ultimo post ne è un esempio., fuori tutto: l’esplosione che tutti vorrebbero –...