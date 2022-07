Inter | proposto David Luiz | ipotesi per sostituire Ranocchia

(Di domenica 3 luglio 2022)all’. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe valutando il difensore brasiliano, anche se senza troppo entusiasmo., attualmente in forza al Flamengo con un contratto in scadenza a dicembre, vorrebbe tornare in Europa. L’ha ben chiari gli obiettivi di mercato per l’eventuale sostituzione di Skriniar e De Vrij, ma il brasiliano potrebbe portare esperienza e ricoprire il ruolo lasciato libero da. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Inter, proposto #DavidLuiz: valutazioni in corso, potrebbe sostituire #Ranocchia #calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Inter, proposto David Luiz - napolimagazine : GAZZETTA - Inter, proposto David Luiz - apetrazzuolo : GAZZETTA - Inter, proposto David Luiz - InterHubOff : ?????? Proposto David Luiz: 35 anni e contratto col Flamengo in scadenza il 31 dicembre. L’Inter valuta, a prescindere… -

L'per la sua sostituzione non vuole farsi trovare impreparata e, oltre a fissare l'... Inoltre, come scrive 'La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri è statoDavid Luiz (in scadenza a ...'Milik Ci è stato' aggiunge. E poi affronta il tema Cavani: 'Quando Iervolino si espone ... Per l'attacco occhi pure su Brereton Diaz (Blackburn), Pinamonti dell'('Ma non aspettiamo all'...L'Inter attende ad inizio settimana un nuovo rilancio del PSG per Milan Skriniar: richiesti 70 milioni di euro senza contropartite ...Serie A, nuove voci sul futuro dell'Inter: Investcorp, fondo arabo di proprietà di Al Ardhi, riprova ad investire nella città meneghina, dopo aver fallito ...