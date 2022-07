Illusione “campo largo”, Calenda attacca Conte: «Fa solo sceneggiate, il suo è uno spettacolo indegno» (Di domenica 3 luglio 2022) Le liti nel governo e il caso Cinquestelle aprono il dibattito. Carlo Calenda attacca a testa bassa Giuseppe Conte: «Fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese». Il leader di Azione, ospite del Caffè della domenica su Radio 24, non usa mezzi termini. «Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach», aggiunge Calenda alla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. Calenda, Conte e il governo: «Resteranno tre poli» E poi ancora. «Un partito draghiano senza Draghi? Io non credo nei partiti nati a tavolino. Io sento molte sintonia con Giorgetti ma lui resterà nella Lega, Di Maio invece farà qualcosa nel ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 luglio 2022) Le liti nel governo e il caso Cinquestelle aprono il dibattito. Carloa testa bassa Giuseppe: «Fa, penso stia andando in scena unosulle spalle del Paese». Il leader di Azione, ospite del Caffè della domenica su Radio 24, non usa mezzi termini. «Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach», aggiungealla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi.e il governo: «Resteranno tre poli» E poi ancora. «Un partito draghiano senza Draghi? Io non credo nei partiti nati a tavolino. Io sento molte sintonia con Giorgetti ma lui resterà nella Lega, Di Maio invece farà qualcosa nel ...

