Wimbledon 2022 | Jannik Sinner e Carlos Alcaraz | un confronto da record di precocità

(Di sabato 2 luglio 2022) Un incontro speciale nel Tempio del tennis. L’ottavo di finale ditraha questi crismi. I due più talentuosi e interessanti tennisti giovani del circuito ATP si confronteranno in uno scenario molto particolare, vista la limitata esperienza di entrambi sull’erba londinese. Tuttavia, sia lo spagnolo che l’altoatesino partita dopo partita hanno acquisito sempre più feeling con i prati di Church Road e la consistenza delle loro prestazioni nel terzo turno è stata molto chiara: l’iberico ha letteralmente annichilito il tedesco Oscar Otte;ha disinnescato la potenza al servizio dell’americano John Isner. Che partita si prospetta? Interessante perché mai i due si sono confrontati in queste condizioni e l’unico precedente di Parigi-Bercy del 2021 ...

Rafael Nadal non ha brillato nei primi due match disputati a Wimbledon, ma è comunque riuscito a prevalere su Francisco Cerundolo e Ricardas Berankis. Negli ottavi di finale, Novak Djokovic si troverà di fronte il sorprendente olandese Tim Van Rijthoven: "Ho visto due dei suoi incontri qui e l'ho seguito anche a Hertogenbosch. È impressionante ..."